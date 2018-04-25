Евросоюз намерен сокращать выбросы парниковых газов

Евросоюз принял долгосрочную стратегию развития, в которой предусмотрено снижение выбросов парниковых газов государствами-членами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС .
Информация будет направлена в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), как того требует Парижское климатическое соглашение. Документ свидетельствует об одобрении Евросоюзом цели достичь климатического нейтралитета до 2050 года.
«Согласовывая и осуществляя амбициозные социальные и экономические преобразования, ЕС и его государства-члены стремятся вдохновить глобальные климатические действия и продемонстрировать, что переход к климатической нейтральности не только необходимый, но и выполнимый и желанный», — заявил Совет ЕС.
Некоторые государства-члены также должны подготовить свои собственные национальные стратегии для представления РКИК ООН.
«ЕС настоятельно призывает все стороны Парижского соглашения представить свои стратегии до 2020 года в соответствии с Парижским соглашением», — подытожили в Евросовете.
Напомним, что в феврале установлен новый абсолютный температурный рекорд. Прошедший февраль стал самым теплым за всю историю наблюдений, при чем как на глобальном, так и на региональном уровне.
Также сообщалось, что британским детям снятся кошмары о климате. Детям не только снятся кошмарные сны от мыслей об изменении климата. Они также сильно беспокоятся, как климатический кризис отразится на их будущем.korrespondent.net
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