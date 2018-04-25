Евросоюз намерен создать единую базу данных

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Еврокомиссия начала разработку единого европейского пространства данных. Такая система поможет сломить доминирование на рынке цифровых гигантов и конкурировать с ними, пишет Reuters.

Авторы предложения считают, что компаниям, занимающимся обработкой данных, трудно развиваться и соперничать с компаниями из США и Китая, особенно такими как Amazon, Facebook и Google. Единый рынок данных позволит свободно обмениваться информацией, связанной с производством, изменением климата, автомобильной промышленностью, здравоохранением, финансовыми услугами, сельским хозяйством и энергетикой. Это ограничит возможность крупным онлайн-платформам устанавливать свои условия использования данных.

По мнению авторов инициативы, новая база обеспечит оперативные обмен сведениями между странами ЕС. Для этого необходимо только прийти к единообразию в описании данных.