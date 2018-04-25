default image
Евросоюз намерен создать единую базу данных

Подробнее...
default image
Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок"

Подробнее...
default image
Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

Подробнее...
default image
Коронавирус: ВОЗ впервые заметила снижение заболеваемости

Подробнее...
default image
Кабмин: закупать древесину первыми смогут переработчики Литвы

Подробнее...
default image
Сенат США признал Трампа невиновным в деле по импичменту

Подробнее...
default image
В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox New о масштабе убийств

Подробнее...
default image
Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

Подробнее...
default image
Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров

Подробнее...
default image
Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям

Подробнее...
default image
Четверть домов в Ирландии – радиоактивны!

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: на переговорах по бюджету ЕС Литве важно расставить приоритеты

Подробнее...
default image
Пассажир с подозрением на вирус из Вильнюсского аэропорта доставлен в больницу

Подробнее...
default image
Возобновляемые источники энергии в Европе достигают исторического уровня

Подробнее...
default image
Погода в Европе: шторм и наводнения, лесной пожар и жара

Подробнее...
default image
Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

Подробнее...
default image
Посольство Китая: мы отметаем все обвинения разведки Литвы

Подробнее...
default image
100 тысяч мигрантов готовы ринуться на штурм границы Венгрии

Подробнее...
default image
Очередные президентские выборы пройдут в Польше 10 мая

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Технологии

Евросоюз намерен создать единую базу данных

  • Фото pixabay.com

Еврокомиссия начала разработку единого европейского пространства данных. Такая система поможет сломить доминирование на рынке цифровых гигантов и конкурировать с ними, пишет Reuters.  

Авторы предложения считают, что компаниям, занимающимся обработкой данных, трудно развиваться и соперничать с компаниями из США и Китая, особенно такими как Amazon, Facebook и Google. Единый рынок данных позволит свободно обмениваться информацией, связанной с производством, изменением климата, автомобильной промышленностью, здравоохранением, финансовыми услугами, сельским хозяйством и энергетикой. Это ограничит возможность крупным онлайн-платформам устанавливать свои условия использования данных.

По мнению авторов инициативы, новая база обеспечит оперативные обмен сведениями между странами ЕС. Для этого необходимо только прийти к единообразию в описании данных. 

freecity.lv

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600