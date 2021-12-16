Евросоюз намерен выделить на программу «Восточное партнерство» более €2 млрд

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Евросоюз намерен инвестировать в программу «Восточное партнерство» более €2 млрд. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более €2 млрд», — сказал глава Евросовета.

По его словам, «эти инвестиции окажут конкретное воздействие на общества» стран, участвующих в программе. «Наши фундаментальные ценности останутся краеугольными камнями нашего партнерства: права человека, верховенство закона, управление и демократия, гендерное равенство и поддержка молодежи», — отметил он.