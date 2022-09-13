Евросоюз не будет вводить лимит цен на газ — СМИ

Страны Евросоюза не будут вводить лимит цен на газ, пишет во вторник, 13 сентября, The Guardian со ссылкой на документы.
«Проект европейского постановления по «инструменту решения вопроса электроснабжения», с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ограничений на цены на российский или другой импортный газ», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что «окончательный текст еще может измениться», но проект демонстрирует сомнения ЕК в достаточной поддержке со стороны стран ЕС идеи введения потолка цен.
Несмотря на это ожидается, что ЕС будет взымать дополнительные налоги с «избыточной» прибыли компаний в сфере энергетики.
Напомним, в прошлую пятницу министры энергетики стран ЕС не смогли достичь соглашения по лимиту цен на российский газ.
Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил о возможности полной остановки поставок газа в ЕС в случае введения лимита цен на российские энергоносители.korrespondent.net