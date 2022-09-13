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Евросоюз не будет вводить лимит цен на газ — СМИ

Фото pixabay.com

Страны Евросоюза не будут вводить лимит цен на газ, пишет во вторник, 13 сентября, The Guardian со ссылкой на документы.

«Проект европейского постановления по «инструменту решения вопроса электроснабжения», с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ограничений на цены на российский или другой импортный газ», — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что «окончательный текст еще может измениться», но проект демонстрирует сомнения ЕК в достаточной поддержке со стороны стран ЕС идеи введения потолка цен.

Несмотря на это ожидается, что ЕС будет взымать дополнительные налоги с «избыточной» прибыли компаний в сфере энергетики.

Напомним, в прошлую пятницу министры энергетики стран ЕС не смогли достичь соглашения по лимиту цен на российский газ.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил о возможности полной остановки поставок газа в ЕС в случае введения лимита цен на российские энергоносители.

korrespondent.net

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