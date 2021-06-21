Евросоюз одобрил пакет санкций против Беларуси

Как сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, сегодня главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных и персональных санкций против Беларуси.

«Министры иностранных дел ЕС также дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси, затрагивающих часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов», — написал Йозвяк.

По его данным, в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:

бизнесмены,

депутаты,

пропагандисты,

прокуроры,

судьи,

милиционеры,

высокопоставленные военнослужащие,

члены семьи Лукашенко.

«ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц… Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС», — написал Йозвяк.

По данным Радио Свобода, в санкционном списке ЕС компании: МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra.

В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель сообщил, что окончательно санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств.