Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
«Отсрочка продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на время отсрочки даты Brexit Великобритания остается государством-членом, со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством ЕС.
Решение было принято единогласно Европейским Советом в письменной форме, с согласия Великобритании.
В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск написал короткое послание в Twitter «британским друзьям». Он подтвердил, что 27 стран-участниц Евросоюза официально согласовали отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
Туск добавил, что эта отсрочка «может стать последней».
«Пожалуйста, воспользуйтесь предоставленным временем с пользой», – попросил глава Евросовета.
Напомним, 28 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.korrespondent.net
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