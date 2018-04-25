Евросоюз открыл посольство в Лондоне

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Евросоюз сразу после выхода Великобритании объявил об открытии дипломатического представительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Посольство возглавит потругальский дипломат Жуан Вале де Алмейда. Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне.

Кроме обычных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, она будет повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

Как известно,31 января в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет.