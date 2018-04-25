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Евросоюз открыл посольство в Лондоне

  • Фото pixabay.com

Евросоюз сразу после выхода Великобритании объявил об открытии дипломатического представительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. 

Посольство возглавит потругальский дипломат Жуан Вале де Алмейда. Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне.

Кроме обычных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, она будет повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit. 

Как известно,31 января в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет. 

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Сразу после Brexit в Соединенном Королевстве вступает в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

korrespondent.net

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