Евросоюз передаст России письмо по Украине

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Евросоюз передаст России письмо с призывом сократить численность войск у границ с Украиной и провести новые переговоры по безопасности, пишет Politico.

Отмечается, что подготовленное письмо — это коллективный ответ ЕС на меморандум, который Россия направила странам блока. Оно подписано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси», — написал он.

Сообщается, что ЕС и НАТО готовы продолжить диалог с Россией о путях укрепления всеобщей безопасности в нескольких форматах, в том числе в ОБСЕ, межправительственной группе, занимающейся вопросами безопасности, а также в рамках Совета Россия-НАТО.

«Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО», — говорится в письме.

По данным Politico, таким образом, Брюссель реагирует на послание главы МИД РФ Сергея Лаврова. В нем он обратился к странам ЕС с просьбой прояснить их взгляды на несколько международных соглашений.

По словам Борреля, послание Лаврова государствам ЕС «открывает новую линию диалога» с Москвой.