Евросоюз планирует вакцинировать большинство населения уже к июню

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В большинстве стран Евросоюза к июню уже будет достаточное количество антиковидных вакцин для иммунизации большей части населения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в еженедельном бюллетене Еврокомиссии.

Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды смогут полностью вакцинировать более 55 проц своего населения уже к середине июня, а к середине лета — до 70 проц. Цифры подтверждают публичные ожидания количества вакцин, которые блок из 27 стран намерен получить во втором квартале текущего года. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что Евросоюз с населением около 450 млн человек получит около 360 млн доз до конца июня в дополнение к уже отгруженным около 100 млн доз. Этого будет достаточно, чтобы к середине лета достичь поставленной цели по вакцинации не менее 70 проц взрослого населения ЕС.