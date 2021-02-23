Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко

На данный момент в санкционный список ЕС против Беларуси включены 84 физических лиц и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

«Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим», — добавил Боррель.