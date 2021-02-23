Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко

Евросоюз подготовит новые санкции против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав», — сказал Боррель.
На данный момент в санкционный список ЕС против Беларуси включены 84 физических лиц и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.
«Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим», — добавил Боррель.
Напомним, что ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о временном проигрыше. Она рассказала о стратегии оппозиционных сил в Беларуси в преддверии своего визита в Швейцарию.korrespondent.net