Евросоюз придумал ответ на санкции США по «Северному потоку-2»

Европейский союз (ЕС) придумал ответ на санкции США по «Северному потоку-2» — в настоящее время разрабатывается «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Ожидается, что документ будет опубликован до конца года. По словам Эдерера, помимо прочего, он «заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран».

Ранее, 6 августа, стало известно, что несколько членов сената США направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. Они заявили, что, если тот не прекратит поддержку проекта, его ждут американские санкции, которые обернутся финансовым уничтожением компании.

Угрозы вызвали возмущение как в России, так и в Германии. Официальный представитель фракции бундестага «Альтернатива для Германии» по энергетике депутат Штеффен Котре обвинил США в развязывании экономической войны и во вмешательстве в дела Европы.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.