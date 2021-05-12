Евросоюз призвал Израиль и Палестину к прямым переговорам

Евросоюз осудил насилие в районе сектора Газа. Об этом заявил главный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано, сообщает Анадолу.

«Последние события и эскалация лишь иллюстрируют необходимость возобновления переговоров по поиску устойчивого, мирного решения текущей ситуации», — сказал Стано.

Дипломат также осудил насилие в отношении гражданского населения.

«То, что происходит на палестинских территориях, на оккупированном Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа и вокруг него, на самом деле глубоко волнует Европейский Союз», — заявил Стано, добавив, что «стрельба ракетами» из сектора Газы по гражданскому населению Израиля была «абсолютно неприемлемой».

Кроме того, ЕК призвала все стороны соблюдать международное гуманитарное право и избегать дальнейшей эскалации, чтобы защитить жизнь гражданского населения. Постоянные дипломатические усилия ЕС направлены на срочное прекращение «недавнего всплеска насилия» и восстановления «политического горизонта».

Напомним, что в Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле. В ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, израильтянами были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа.

Также сообщалось, что армия Израиля призывает 5000 резервистов. Из-за эскалации конфликта с сектором Газы израильская армия призывает резервистов и продолжит наносить удары по анклаву.