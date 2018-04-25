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Евросоюз продлил на год санкции по Крыму

Photo by Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken on Foter.com / CC BY-ND

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2021 года. Решение совета будет опубликовано в ближайшее время в «Официальном журнале ЕС», после чего вступит в силу.

11 июня послы стран — членов ЕС согласовали продление ограничительных мер в отношении России по Крыму. Решение принимается письменной процедурой без обсуждения.

ЕС ввел санкции в отношении России в связи с событиями в Украине в течение 2014 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма, за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

belta.by

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