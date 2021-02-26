Евросоюз продлил санкции против Беларуси

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Евросоюз продлил на один год до 28 февраля 2022 года санкции против представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая Александра Лукашенко. Об этом в четверг, 25 февраля, говорится в постановлении Евросоюза.

Санкции продлены против тех людей, которые, как считают в ЕС, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.



На этот период также продлено действие санкций против ряда белорусских предприятий и бизнесменов, “поддерживающих режим Лукашенко”, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.



Санкции Евросоюза действуют против 88 человек, в том числе Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в санкционном списке.



В то же время в Евросоюзе заявили, что не увидели перемен в ситуации в Беларуси, и допустили введение новых санкций против республики.