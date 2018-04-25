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Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Photo by Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken on Foter.com / CC BY-ND

Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном в понедельник, 17 февраля.

Отмечается, что власти Евросоюза решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на один год – до 28 февраля 2021 года. Данные меры включают эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также заморозку активов и запрет на въезд для четырех человек, обвиняемых в причастности к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Также продлены ограничения на поставки биатлонного оборудования и другого спортивного оружия в Беларусь. Эти поставки подлежат предварительному разрешению в каждом конкретном случае.

Санкции против Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением упомянутых выше людей. В 2011 году были приняты дополнительные санкции в отношении людей, причастных к нарушению избирательных прав и прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.

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В феврале 2016 года Евросоюз отменил большинство санкций против Беларуси. Они касались 170 человек и четырех компаний.

korrespondent.net

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