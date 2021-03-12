Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 марта.

Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений. Сейчас в санкционном списке находятся 177 лиц и 48 организаций.

Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они действуют с 2014 года.