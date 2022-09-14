Евросоюз проведет экстренный саммит из-за цен на электроэнергию

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Министры энергетики ЕС попытаются одобрить новые меры по снижению растущих цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в среду, 14 сентября, представит пакет мер, направленных на то, чтобы защитить отдельных лиц и предприятия от роста цен на энергию, которые вызывают рекордно высокую инфляцию.