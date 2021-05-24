Евросоюз обсудит отношения с Россией, возможные санкции против Минска и COVID-19

«Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них так называемый список «недружественных государств», – сообщил Мишель.

Также европейские политики будут обсуждать взаимоотношения с Великобританией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров стран ЕС будут касаться вопросов борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В этот список пока попали США и Чехия. Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США – ни с кем.

После этого Шарль Мишель заявил, что решение России создать список «недружественных стран» подрывает дипломатические отношения.