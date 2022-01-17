Евросоюз проводит учения по борьбе с кибератаками

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В Евросоюзе начали тестирование системы киберзащиты, смоделировав атаку на вымышленную энергокомпанию в Финляндии. Об этом накануне сообщил портал Yahoo News со ссылкой на материал Bloomberg.

Указано, что ЕС в ходе учений намерен укрепить свою цифровую защиту из-за опасения потенциальных хакерских атак.

Виртуальное «нападение» на Финляндию станет частью шестинедельных учений, направленных на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования. Ожидается, что испытания завершатся в конце февраля – к моменту встречи министров иностранных дел ЕС.

Поскольку страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная хакерская атака на одну из стран может затронуть и другие. Учения нацелены на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.

Реакция ЕС предусматривает активацию рабочих групп государств-членов по кибервопросам для мониторинга воздействия и выявления причин кризиса, а также для принятия возможных мер по смягчению последствий атаки.