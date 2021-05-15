Евросоюз расширяет военное взаимодействие с НАТО

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Впервые в истории Евросоюз подключил к программе сотрудничества стран-членов ЕС в сфере безопасности и обороны (PESCO) другие государства — США, Канаду и Норвегию.

«Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе», — заявил евродипломат по итогам встречи министров обороны стран ЕС и упомянутых государств, а также генсека НАТО Йенса Столнтенберга.

Как сообщил Боррель, опыт США, Канады и Норвегии по части организации передвижения войск решено применить в проекте военной мобильности ЕС. При этом главы минобороны условились усилить роль сообщества как «всестороннего игрока» в сфере безопасности, включая развитие первой военной концепции Евросоюза — проекта Стратегический компас.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили идею «сил первоначального вступления»: около пяти тысяч военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тысяч человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.

В то же время, как сообщается, Боррель предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:

разделение бремени между союзниками с целью ускорения процесса принятия решений военными структурами ЕС и обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами;

усиление гибкости — по примеру «скоординированного морского присутствия» (текущий пилотный проект в Гвинейском заливе);

готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.

Наконец, министры уделили внимание таким вопросам, как Западные Балканы, Ирак, Центральное Средиземноморье и ситуация в Афганистане, резюмировал дипломат.

Напомним, США и ЕС решили обновить сотрудничество по НАТО. Стороны условились разработать новые способы совместной работы, чтобы отвечать на многочисленные и меняющиеся вызовы в сфере безопасности.