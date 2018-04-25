Евросоюз сократил до девяти список стран для открытия внешних границ

Евросоюз сократил список стран для открытия внешних границ, в частности, исключил Канаду, Грузию и Тунис из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. В том числе в список добавлен Сингапур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В документе поясняется, что в настоящее время в перечень входят девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Республика Корея, Япония и Китай. С последней страной границы фактически не открыты, так как должен действовать «принцип взаимности», то есть Китай тоже должен открыться для ЕС.

Ранее Совет ЕС разъяснил, что критерии для определения третьих стран, в отношении которых должны быть отменены нынешние ограничения на поездки, включают, в частности, оценку эпидемиологической ситуации, национальных мер по борьбе с распространением COVID-19. Коме того, принимаются во внимание экономические и социальные соображения.