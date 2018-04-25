Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента

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Евросоюз до конца года разработает систему блокирования в интернете контента с пропагандой терроризма в течение часа после его обнаружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, распространенном в пятницу по итогам внеплановой видеоконференции по борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

«Мы нацелены на успешное завершение до конца года переговоров по директиве о террористическом контенте онлайн с целью создания нового эффективного трансграничного инструмента для блокирования террористического контента в течение часа или менее с того момента, как он был обнаружен», — отмечается в документе.

Министры также выступили в поддержку разработки новой директивы ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act), которая, в частности, «повысит юридическую ответственность интернет-компаний в борьбе с нелегальным контентом, включая возможность применения [в их отношении] штрафов».

Как ранее пояснила Еврокомиссия, она намерена обязать операторов соцсетей и мессенджеров мониторить свой контент и без судебных решений удалять «террористические и радикальные сообщения», как только они будут сигнализированы. Четких критериев для определения такого контента пока не существует, и в этой связи Совет ЕС отметил, что «эта новая легальная база должна разработать необходимые требования для удаления нелегального контента, при этом соблюдая фундаментальные права, включая право на свободу мнений и свободу самовыражений». Совет ЕС подчеркнул необходимость криминализации пропаганды ненависти в ЕС.

В документе также подчеркивается, что главы МВД ЕС призвали «рассмотреть вопрос доступа [спецслужб] к шифрованию данных, чтобы доказательства террористической деятельности, полученные в цифровой среде, могли рассматриваться как собранные легально, при этом не нарушая доверия граждан к цифровым продуктам».

В последние недели в Европе произошло несколько терактов. 2 ноября сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) устроил стрельбу в Вене, погибли четыре человека, 22 получили ранения. 29 октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, погибли три человека. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в Джидде. 16 октября 18-летний террорист убил в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.