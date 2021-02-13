Евросоюз утвердил Фонд восстановления экономики после пандемии

Еврокомиссия торжественно объявила о своей инициативе создать такой фонд в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, затем начался процесс утверждения в институтах Брюсселя. Однако запуск этого фонда не означает начала выделения средств для стран ЕС — это произойдет не раньше середины весны.

Фонд восстановления после пандемии является основным элементом программы ЕС объемом в 750 млрд евро. Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Однако выплаты начнутся еще не скоро: все страны Евросоюза должны представить в Еврокомиссию национальные планы восстановления, и после того, как ЕК одобрит их, они смогут начать получать финансирование из этого фонда. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие «зеленой экономики».

«Мы рассчитываем, что национальные планы будут утверждены к апрелю», — заявил на пресс-конференции после подписания премьер Португалии. Таким образом, реальные выплаты из этого фонда начнутся лишь во второй половине весны.