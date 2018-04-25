Евросоюз вернётся к вопросу возможного открытия границ с РФ к концу октября

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Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера, говорить о перспективах открытия границ Европы для граждан РФ преждевременно из-за роста темпов распространения коронавируса. Евросоюз может вернуться к обсуждению этого вопроса к концу октября.

Посол имеет в виду рост числа инфицированных как в России, так и в Европе. Он напоминает, что ЕС пересматривает список безопасных стран, из которых возможен въезд, два раза в месяц.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро субботы, 3 октября, с начала пандемии в мире общее число погибших среди инфицированных коронавирусом достигло 1 027 823 человек. Всего заражены были 34 582 924 человек, выздоровели 24 030.