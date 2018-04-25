Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Пандемия коронавируса нового типа грозит подорвать военную безопасность развивающихся государств, а возможно, и всего мира. С такой оценкой выступил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне министров обороны, сообщает ТАСС.

«Военная безопасность развивающихся государств — и не только их, а всего мира — может пострадать в результате пандемии», — заявил он. По его словам, в первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья, поскольку спрос на него падает во всем мире. «Тяжелый удар будет нанесен по регионам, зависящим от туризма, в то же время страны Запада не смогут принимать значительное количество мигрантов из проблемных государств в связи с ухудшением собственного экономического положения», — отметил Боррель.

«Все это приведет к серьезным экономическим проблемам, которые могут сопровождаться политическими проблемами, причем не только в соседних с ЕС государствах, но и во всем мире», — сказал он.

Согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии в 2020 мировая экономика сократится на 3,5%, экономический спад в ЕС составит рекордные 7,7%.