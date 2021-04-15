Евросоюз внедряет «светофор» для пищевых продуктов

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В Евросоюзе вводится система маркировки пищевых продуктов Nutri-Score, что означает «рейтинг питательности». Наивысшая оценка — зелёный цвет и буква А — даётся самой полезной еде. А красным и буквой Е помечается наименее здоровая.

Новая система маркировки с пятизначной шкалой была создана во Франции, сейчас её рекомендуют использовать только в шести странах. Но в следующем году цвета и буквы могут появиться на упаковках еды по всему Евросоюзу.

«Nutri-Score одновременно учитывает неблагоприятные и благоприятные элементы, обеспечивая сбалансированное питание, — сказал создатель рейтинга, профессор из Парижа Серж Эркбер. — С одной стороны, плохими элементами являются: соль, калории, насыщенные жиры и сахар. С другой стороны, хорошие ингредиенты — это фрукты, овощи, волокна, белки и следы оливкового, рапсового или орехового масла. При учёте этих положительных и отрицательных элементов мы получаем глобальную оценку, которая в очень простой форме информирует потребителя о питательных качествах продуктов питания ».

Цель этого нововведения — снизить уровень рак, диабета, ожирения, сердечных и других заболеваний, вызванными неправильным питанием. Но сторонники средиземноморской диеты, которая долгое время считалась залогом долгой жизни, опасаются, что это нанесет ущерб репутации их любимых продуктов и экономике их стран.