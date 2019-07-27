Евросоюз возобновил финансирование Молдовы

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Еврокомиссия возобновила бюджетную помощь для Молдовы, выделив стране 14,5 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Как сообщается, деньги выделены для поддержки имплементации Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой, для финансирования профессионального образования и помощи в осуществлении плана действий по визовой либерализации.

Возобновление выплат Молдове происходит после почти двухлетнего периода «заморозки», в течение которого платежи были приостановлены из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране.

В ЕС подчеркивают: недавно созданное правительство приняло важные решения, которые позволили ЕС считать выполненными условия для восстановления бюджетной поддержки Молдовы.

Комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что восстановление финансовой помощи является «четким знаком поддержки ЕС Молдовы и ее граждан».