Евросоюз ввел санкции против Беларуси

В этот же список вошли судья Минского областного суда Сергей Епихов, судья Верховного суда Беларуси Игорь Любовицкий, прокурор Генеральной прокуратуры Белоруссии Сергей Гиргель, судья Верховного суда Беларуси Валентина Кулик, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Прокопук, судья Верховного суда Беларуси Анна Соколовская, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, судья суда центрального района Минска Дмитрий Карсюк.

Европейское обоснование

«Ввиду серьезности ситуации в Беларуси 17 физических и 11 юридических лиц включены в список лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Они вступают в силу с момента публикации, — говорится в документе. — 21-22 октября Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) принял постановление, в котором говорится, что он не потерпит попыток третьих стран использовать мигрантов для политических целей, осудил все гибридные нападения на границы ЕС и заявил, что ответит адекватно. Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать противостоять гибридным атакам, запущенным белорусским режимом, в том числе путем введения ограничительных мер против причастных к этим нападениям юридических и физических лиц».

«ЕС оставляет за собой право на расширение запретительных мер, если ситуация не улучшится», — отмечается в документе.

В постановлении говорится, что «европейским компаниям и частным лицам запрещено предоставление любых финансовых фондов фигурантам списка, физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС и транзит через нее».

Черный список

Таким образом с сегодняшнего дня общее число фигурантов черного списка для Белоруссии доведено до 183 физических и 26 юридических лиц. Европейскому бизнесу фактически запрещены любые контакты с попавшими под санкции юрлицами, в отношении физических лиц введен запрет на въезд в ЕС, их банковские счета в странах Евросоюза, если таковые обнаружатся, подлежат заморозке.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада распространили совместное заявление, в котором призвали Минск прекратить организацию нелегальной миграции. Лондон, Вашингтон и Оттава также объявили о введении собственных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии.

«Мы вновь требуем, чтобы режим [президента Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те в Беларуси или в третьих странах, кто помогает нелегальным пересечениям внешних границ ЕС, должны знать, что это будет им дорого стоить», — отмечается в коммюнике о введении очередного скоординированного пакета санкций против Минска.