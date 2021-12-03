Евросоюз ввел санкции против Беларуси

Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц. Согласно опубликованному в четверг в правительственном бюллетене Европейского союза постановлению Совета ЕС, санкции приняты в связи с миграционным кризисом, который Брюссель счел «гибридной атакой» со стороны Минска. ЕС также предупредил, что «продолжит ужесточение запретительных мер, если ситуация не улучшится», сообщает ТАСС.
Фигуранты списка
В числе 11 юрлиц в новый пакет санкций включены: государственная авиакомпания «Белавиа», белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Белоруснефть», турагентство «Оскартур» и еще несколько турагентств и гостиниц. В тот же список включены сирийская авиакомпания Cham Wings, осуществляющая полеты в Минск, и агентство VIP Grub, базирующееся в Турции и занимающееся оформлением туров в Беларусь.
В числе 17 физических лиц под санкции попали глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, его заместитель Игорь Маршалов, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, начальник Лидского пограничного отряда Александр Давидюк, начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец, начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов, командир Полоцкого пограничного отряда Павел Харченко, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского Игорь Гутник.
В этот же список вошли судья Минского областного суда Сергей Епихов, судья Верховного суда Беларуси Игорь Любовицкий, прокурор Генеральной прокуратуры Белоруссии Сергей Гиргель, судья Верховного суда Беларуси Валентина Кулик, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Прокопук, судья Верховного суда Беларуси Анна Соколовская, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, судья суда центрального района Минска Дмитрий Карсюк.
Европейское обоснование
«Ввиду серьезности ситуации в Беларуси 17 физических и 11 юридических лиц включены в список лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Они вступают в силу с момента публикации, — говорится в документе. — 21-22 октября Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) принял постановление, в котором говорится, что он не потерпит попыток третьих стран использовать мигрантов для политических целей, осудил все гибридные нападения на границы ЕС и заявил, что ответит адекватно. Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать противостоять гибридным атакам, запущенным белорусским режимом, в том числе путем введения ограничительных мер против причастных к этим нападениям юридических и физических лиц».
«ЕС оставляет за собой право на расширение запретительных мер, если ситуация не улучшится», — отмечается в документе.
В постановлении говорится, что «европейским компаниям и частным лицам запрещено предоставление любых финансовых фондов фигурантам списка, физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС и транзит через нее».
Черный список
Таким образом с сегодняшнего дня общее число фигурантов черного списка для Белоруссии доведено до 183 физических и 26 юридических лиц. Европейскому бизнесу фактически запрещены любые контакты с попавшими под санкции юрлицами, в отношении физических лиц введен запрет на въезд в ЕС, их банковские счета в странах Евросоюза, если таковые обнаружатся, подлежат заморозке.
Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада распространили совместное заявление, в котором призвали Минск прекратить организацию нелегальной миграции. Лондон, Вашингтон и Оттава также объявили о введении собственных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии.
«Мы вновь требуем, чтобы режим [президента Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те в Беларуси или в третьих странах, кто помогает нелегальным пересечениям внешних границ ЕС, должны знать, что это будет им дорого стоить», — отмечается в коммюнике о введении очередного скоординированного пакета санкций против Минска.