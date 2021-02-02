Евросоюз ввел темно-красные зоны COVID-19

Совет ЕС добавил новую категорию ограничений в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Совета во вторник, 2 февраля.

В частности, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Его будут применять в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он также будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или больше на 100 000 человек.