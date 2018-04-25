Евросоюз вводит санкции для А. Лукашенко

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Евросоюз (ЕС) в среду принял решение ввести санкции для президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает Запад — за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении своих граждан. Это подтвердил BNS временный поверенный в делах Литвы в ЕС Симонас Шатунас.

«Послы в принципе одобрили включение в список санкционных лиц А. Лукашенко и еще 14 лиц, которые применяли грубую силу против своих граждан, имели отношение к фальсификации выборов и закреплению власти нелегитимного президента Беларуси», — сказал BNS посол.

По словам дипломата, юридическая процедура должна завершиться в эту пятницу.

«В эту пятницу, 6 ноября, Совет должен принять Решение и Регламент Совета, завершив тем самым формальную процедуру решения о включении дополнительно 15 человек в санкционные списки», — сказал С. Шатунас.

Литва, Латвия и Эстония включила А. Лукашено в свои национальные «черные» списки еще в конце августа, но другие страны Европы до сих пор сомневались по поводу такого шага.

Санкции ЕС включают в себя запрет на въезд и замораживание имущества.