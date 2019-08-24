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Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Photo by Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken on Foter.com / CC BY-ND

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату G8 в нынешних условиях стало бы признаком слабости «семерки» (G7). Об этом заявил представитель Совета ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.

«Идея приглашения России на саммиты «семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это – признак слабости, – цитирует дипломата ТАСС. – ЕС убежден, что причина исключения России из «восьмерки» в 2014 году сохраняется и по сей день».

Как заявил РИА Новости высокопоставленный источник в структурах ЕС, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как «семерка» должна оставаться «форумом демократий, приверженных общим ценностям».

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече «семерки» в Биаррице. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это «не самоцель».

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

NEWSru.com

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