Евросоюз заявил о готовности решать вопросы с Россией с помощью диалога

Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия. Об этом заявили в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Европейского совета Шарль Мишель в Вене, передает ТАСС.

«Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. «Нормандский» процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и Россия, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций», — сказал Нехаммер в Вене после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как подчеркнул глава Евросовета, первый приоритет Европейского союза в отношении России — дипломатия. «Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например «нормандский формат», — отметил Шарль Мишель.