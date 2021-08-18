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Евросоюзу придется вести переговоры с «Талибаном» — Ж. Боррель

Фото European Union 2019 — Source : EP

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС придется начать диалог с «Талибаном», захватившим власть в Афганистане.

«Талибы выиграли войну, поэтому нам придется с ними разговаривать», — сказал Боррель.

Дипломат указал на необходимость переговоров, чтобы предотвратить возможную миграционную катастрофу и гуманитарный кризис.

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«Мы должны обеспечить, что новая политическая ситуация в Афганистане (…) не приведет к массовой миграции в Европу», — добавил Боррель.

По его словам, необходимо предотвратить превращение Афганистана в убежище для международных террористов. При этом вопрос об официальном признании «Талибана» не обсуждается.

Как сказано в совместном заявлении 27 стран-членов блока, сотрудничество с будущим правительством Афганистана будет зависеть от нескольких факторов. Среди прочего, речь идет об уважении основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и представителей меньшинств.

При этом Евросоюз уверяет, что продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь. Для этого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к этой помощи.

Ранее «Талибан» заявил, что восстановить Афганистан обязан Запад. Страны Запада 20 лет разрушали Афганистан и теперь обязаны помочь восстановить экономику страны, считают талибы.

korrespondent.net

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