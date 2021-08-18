Евросоюзу придется вести переговоры с «Талибаном» — Ж. Боррель

«Мы должны обеспечить, что новая политическая ситуация в Афганистане (…) не приведет к массовой миграции в Европу», — добавил Боррель.

По его словам, необходимо предотвратить превращение Афганистана в убежище для международных террористов. При этом вопрос об официальном признании «Талибана» не обсуждается.

Как сказано в совместном заявлении 27 стран-членов блока, сотрудничество с будущим правительством Афганистана будет зависеть от нескольких факторов. Среди прочего, речь идет об уважении основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и представителей меньшинств.

При этом Евросоюз уверяет, что продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь. Для этого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к этой помощи.

Ранее «Талибан» заявил, что восстановить Афганистан обязан Запад. Страны Запада 20 лет разрушали Афганистан и теперь обязаны помочь восстановить экономику страны, считают талибы.