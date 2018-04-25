Евростат: рост почасовых трудовых затрат в Литве больше, чем в среднем в ЕС

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Рост средних почасовых трудовых затрат в Литве в четвертом квартале прошлого года был больше, чем в среднем в Европейском Союзе, сообщил Евростат.

Почасовые трудовые затраты в октябре-декабре в Литве, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли на 4,9%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы ЕС.

Затраты в Латвии за год выросли на 7,7%, а в Эстонии – на 6,7%.

Самым крупным был рост почасовых трудовых затрат за год в Румынии (12%) и Болгарии (11,9%), а самым низким – в Люксембурге (0,4%).