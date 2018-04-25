Евростат: роста числа ночевок туристов в Литве – один из наиболее заметных в ЕС

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Рост числа туристов, которые посетили в прошлом году гостиницы Литвы – один из наиболее заметных во всем Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в литовских гостиницах в 2019 году 8,9 млн ночей – на 10% больше, чем в 2018 году, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Более заметным рост числа ночевок туристов был только в Словакии – на 12,6% до 17,1 млн.

Число ночевок только зарубежных туристов в Литве за год увеличилось на 10% до 4,1 млн, число ночевок местных туристов – на 9,9% до 4,8 млн.