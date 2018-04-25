Евростат сделал прогноз о «старении» ЕС

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В странах Евросоюза до 2100 года доля пожилых людей в отношении трудоспособного населения может удвоиться.

Соответствующие демографические прогнозы озвучил Eurostat во вторник, 14 июля.

«До 2100 году доля людей старше 65 лет по сравнению с населением в возрасте от 15 до 64 лет, может достичь 57%, что почти вдвое больше, чем в 2019 году — 31%. На 2009 год она составляла 26%. Это означает, что на каждого человека пожилого возраста, старше 65 лет будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста», — сказано в сообщении.

Согласно базовому сценарию, процесс старения населения в странах ЕС продолжится. Наибольшая доля пожилых людей может быть в Польше — 63%, а также в Италии, на Мальте и в Финляндии (62%), Хорватии (61%). Наименьшей она будет на Кипре — 52%, Швеции и Чехии — 53%, а также Германии, Дании и Бельгии (54%).

Тем не менее авторы исследования подчеркивают, что, учитывая объективную неопределенность будущей динамики численности населения, такие прогнозы лучше интерпретировать «лишь как один из вариантов развития демографической картины» в ЕС.

Напомним, что численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек. Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка, сообщил фонд «Население Земли».