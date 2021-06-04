Евросуд вынес приговор против Германии в связи с загрязнением атмосферы

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Расположенный в Люксембурге Верховный суд Европейского союза вынес решение в отношении Германии по обвинению в превышении этой страной предельного значения содержания оксида азота в воздухе.

Как передает АЗЕРТАДЖ, показатели загрязнения воздуха во многих городах значительно превышали допустимые нормы. В решении отмечается, что хотя качество воздуха в немецких городах в последнее время действительно улучшилось, в том числе из-за кризиса коронавируса, индикаторы по-прежнему выше предельной планки, установленной Еврокомиссией.