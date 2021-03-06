«Евровидение-2021»: каким оно будет

Как сообщили на сайте Европейского вещательного союза, «Евровидение-2021» будет проходить традиционно, за исключением некоторых изменений из-за эпидемиологической ситуации.
Таким образом, сейчас предварительно утверждено, что все участники мероприятия будут выступать на сцене вживую, однако будет сокращено количество представителей СМИ и национальных делегатов.
Среди рекомендаций отмечено, что конкурсанты могут выдержать самоизоляцию в пять дней, а после этого будут сдавать тесты на коронавирусую инфекцию примерно за три дня до прибытия в Роттердам. По поводу заполненности зрительного зала и в целом участия зрителей в «Евровидении-2021» нет никакой информации.
«Евровидение-2021» запланировано на май этого года и пройдет в три дня 18, 20 и 22 мая.