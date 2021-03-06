«Евровидение-2021»: каким оно будет

Среди рекомендаций отмечено, что конкурсанты могут выдержать самоизоляцию в пять дней, а после этого будут сдавать тесты на коронавирусую инфекцию примерно за три дня до прибытия в Роттердам. По поводу заполненности зрительного зала и в целом участия зрителей в «Евровидении-2021» нет никакой информации.

«Евровидение-2021» запланировано на май этого года и пройдет в три дня 18, 20 и 22 мая.