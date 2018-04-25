Евровидение 2021: новой жеребьевки полуфиналов не будет

Организаторы Евровидения 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса. Новой жеребьевки, планировавшейся на январь 2021 года, не будет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евровидения.

«Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году», — отметили организаторы.

В референтной группе подчеркнули, что принятое решение «имеет смысл» как для участников, так и для зрителей, купивших билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.