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Эвтаназию признали допустимой в Италии

Фото pixabay.com

Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают «невыносимые страдания», не всегда является преступлением. Об этом сообщает The Local.

Ожидается, что парламент Италии вынесет этот вопрос на обсуждение. Это случилось после того, как в Милане состоялся суд над активистом Марко Каппато, который помог смертельно больному человеку умереть в Швейцарии.

«Любой, кто способствует суицидальному намерению пациента с необратимой патологией, которого поддерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения, не должен быть наказан при определенных условиях», — говорится в постановлении суда.

Каппато отвез 40-летнего Фабиано Антониани в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. Он страдал тетраплегией (паралич всех четырех конечностей).

Также сообщается, что итальянская епископская конференция уже выразила свое «недовольство и отдаленность» от решения суда, сославшись на Папу Франциска, который ранее выступил против самоубийства и эвтаназии.

Отметим, сейчас помощь или подстрекательство к самоубийству в Италии наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.

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