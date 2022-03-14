Ежедневно в Швецию прибывает более 4 тысяч беженцев с Украины. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные шведского миграционного бюро.

Согласно представленным данным, в стране официально зарегистрировало 5200 беженцев с Украины. Однако, по словам генерального директора Шведского миграционного управления Микаэля Риббенвика, реальное число прибывших, вероятно, намного больше. По самому оптимистичному сценарию, к концу первого полугодия в королевство приедет 27 тысяч человек, сказал он.

Как считает глава шведского миграционного ведомства, по существующим оценкам, потребуется дополнительно 40 000 мест для размещения новых соискателей убежища.