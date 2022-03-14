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Ежедневно в Швецию прибывает более 4 тысяч беженцев с Украины￼

Фото Vidaus reikalų ministerija/ facebook.com

Ежедневно в Швецию прибывает более 4 тысяч беженцев с Украины. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные шведского миграционного бюро.

Согласно представленным данным, в стране официально зарегистрировало 5200 беженцев с Украины. Однако, по словам генерального директора Шведского миграционного управления Микаэля Риббенвика, реальное число прибывших, вероятно, намного больше. По самому оптимистичному сценарию, к концу первого полугодия в королевство приедет 27 тысяч человек, сказал он.

Как считает глава шведского миграционного ведомства, по существующим оценкам, потребуется дополнительно 40 000 мест для размещения новых соискателей убежища.

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При наиболее пессимистичном сценарии в Швецию может прибыть более 200 000 человек, что потребует значительных дополнительных экономических вложений в места первичного размещения.

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