Ежегодно в Литве недособирается миллиард евро НДС

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В связи с теневой экономикой Литовское государство ежегодно недополучает приблизительно 1 млрд евро налога на добавленную стоимость (НДС), хотя с этим явлением активно борются, заявила заместитель государственного контролера Живиле Симонайтите.

«По последним подсчетам, в 2017 году бюджет недополучил 1,1 млрд евро сборов НСД, которые мы могли бы использовать на различные цели», – заявила в пятницу в сейме она на конференции по борьбе с теневой экономикой.

По словам Ж. Симонайтите, в Литве с тенью борются 36 методами. В Латвии применяются 35 мер по борьбе с тенью, в Польше – 20, в Эстонии и Чехии – 13, а в Швеции – только восемь.