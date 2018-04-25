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Ежегодно в Литве недособирается миллиард евро НДС

Фото из открытых источников

В связи с теневой экономикой Литовское государство ежегодно недополучает приблизительно 1 млрд евро налога на добавленную стоимость (НДС), хотя с этим явлением активно борются, заявила заместитель государственного контролера Живиле Симонайтите. 

«По последним подсчетам, в 2017 году бюджет недополучил 1,1 млрд евро сборов НСД, которые мы могли бы использовать на различные цели», – заявила в пятницу в сейме она на конференции по борьбе с теневой экономикой. 

По словам Ж. Симонайтите, в Литве с тенью борются 36 методами. В Латвии применяются 35 мер по борьбе с тенью, в Польше  – 20, в Эстонии и Чехии – 13, а в Швеции – только восемь.

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По словам госаудитора, данные опросов компании Sprinter и Еврокомиссии свидетельствует о том, что в Литве теневая экономика почти на треть больше среднего показателя Евросоюза – в прошлом году она достигала приблизительно 24% внутреннего валового продукта (ВВП).  

Ж. Симонайтите утверждает, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, теневой сектор в Литве сократился на 1,5%.

В 2020 году литовские власти планируют вывести из тени 200 млн евро.  

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