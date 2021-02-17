Ф. Киркоров просит Вильнюсский суд отменить запрет на его въезд в Литву

«Мы только из общественного пространства узнали эту информацию (о запрете на въезд). Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет (…) Аргументаии, мотивации у нас нет, поэтому эта жалоба еще без аргументов», — сказал адвокат.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

«Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».