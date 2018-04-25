Фабрики по производству духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain перешли на выпуск бесплатного антисептика

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Французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) начал производство антисептика для рук на фабриках по производству парфюмерной продукции Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Дезинфицирующие средства будут бесплатно переданы госструктурам Франции и 39 больницам Парижа, входящим в крупнейшую в Европе сеть Assistance Publique-Hôpitaux.

Генеральный директор LVMH, богатейший человек Европы Бернар Арно, решил пойти на такой шаг в связи с риском нехватки антисептика. В первую неделю концерн рассчитывает произвести 12 тонн геля, в дальнейшем объемы производства возрастут. Поставки будут продолжаться «столько, сколько потребуется», говорится в заявлении LVMH.

Директор Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Мартин Ирш поблагодарил концерн LVMH за оперативные действия. Представитель госпитального объединения отметил, что «некоторые нарушения в поставках» антисептика были, но сейчас необходимый запас есть. Бесплатно поставлять парижским больницам дезинфицирующую жидкость предложили и другие фирмы, передает ТАСС.