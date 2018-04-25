Фабрики по производству духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain перешли на выпуск бесплатного антисептика

Французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) начал производство антисептика для рук на фабриках по производству парфюмерной продукции Christian Dior, Guerlain и Givenchy.
Дезинфицирующие средства будут бесплатно переданы госструктурам Франции и 39 больницам Парижа, входящим в крупнейшую в Европе сеть Assistance Publique-Hôpitaux.
Генеральный директор LVMH, богатейший человек Европы Бернар Арно, решил пойти на такой шаг в связи с риском нехватки антисептика. В первую неделю концерн рассчитывает произвести 12 тонн геля, в дальнейшем объемы производства возрастут. Поставки будут продолжаться «столько, сколько потребуется», говорится в заявлении LVMH.
Директор Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Мартин Ирш поблагодарил концерн LVMH за оперативные действия. Представитель госпитального объединения отметил, что «некоторые нарушения в поставках» антисептика были, но сейчас необходимый запас есть. Бесплатно поставлять парижским больницам дезинфицирующую жидкость предложили и другие фирмы, передает ТАСС.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции подскочил спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для дезинфекции рук. В результате многие аптеки ограничивают продажи такого средства одной бутылочкой на человека. В интернете же антисептик продавали по завышенной в несколько раз цене, также бывали случаи продажи просроченного и списанного товара. В результате власти Франции специальным декретом установили цену не более 3 евро на емкость геля в 100 мл.
По последним данным, во Франции подтверждено около 5,5 тысячи случаев коронавируса, 127 человек скончались. 14-15 марта в стране была зарегистрирована самая высокая смертность за сутки — 36 летальных исходов. На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что эпицентр пандемии коронавируса переместился в европейские страны. На них проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны, если не считать Китая.NEWSru.com
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