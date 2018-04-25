Facebook запретит контент, отрицающий холокост

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Facebook запретит любой контент, отрицающий холокост, предупредил его основатель Марк Цукерберг, признав, что это довольно серьезное изменение политики соцсети. Об этомсоцсеть объявила на своем портале.

«Мы уже давно удаляем посты, восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая холокост. Но с ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем также контент, отрицающий холокост или искажающий информацию о нем, — сообщил Цукерберг. — Меня мучали противоречия между необходимостью поддерживать свободу слова и вредом, причиняемым преуменьшением или отрицанием ужасов холокоста. Мое мнение изменилось, когда я увидел данные о росте насилия на почве антисемитизма».

Хотя Facebook, как и другие соцсети, блокирует контент по целому ряду признаков, Цукерберг неоднократно высказывался о том, что соцсети не должны «заниматься цензурой».

Напомним, в Киеве оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Ранее почти все документы оккупационных властей были систематизированы и засекречены советской властью, а доступ к ним был запрещен.

Также сообщалось, что был определен победитель конкурса проекта мемориального центра Бабий Яр. Австрийское архитектурное бюро победило в конкурсе и теперь построит в Киеве мемориальный центр Холокоста.