Фантастический боевик «КОМА» — визуальное путешествие в человеческое подсознание

Впечатляющее и захватывающее зрелище ожидает любителей кино. Фантастический боевик «Кома» перенесет нас прямо в мир человеческого подсознания, где мы найдем то, что находится рядом, но часто остается незамеченным.

До рокового момента у Виктора (актер Ринал Мухаметов) было все — успешная карьера архитектора, друзья, планы на будущее, мечты. Однако, страшная автомобильная авария при очень странных обстоятельствах лишила его всего. После серьезной травмы молодой парень впадает в кому.

Он просыпается в очень странном мире, немного похожем на наш, но, в котором нет законов физики и химии. В этом невесомом пространстве все смешано и переплетено, поэтому трудно сказать, где находится небо, а где твердая почва под ногами. Здесь нет гравитации, руины огромных сооружений свободно плавают в пространстве, деревья, как на облаках, сквозь стены домов пробивается океан. Все, кто впадает в кому, оказываются в том же самом месте — в этом параллельном мире, созданном из воспоминаний всех тех людей, которые когда-либо впали в кому.

Для Виктора этот мир страшный и чужой. В нем можно падать с неизмеримых высот и не пораниться, бежать, упасть и не почувствовать боли. В этом мире он должен бороться за свою жизнь, спасаясь от опасных, невесомых существ … Он влюбляется и пытается понять законы этого мира. Встречающиеся новые знакомые проговариваются, что они все здесь, потому что не вписались в реальную жизнь. Сможет ли человек в коме вернуться в реальный мир? Поймет ли он, что такое КОМА?