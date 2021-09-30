ФАО: число голодающих в мире увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID

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Число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В докладе отмечается, что нехватка продуктов питания, недоедание и голод затрагивают людей во всех странах мира. При этом число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID-19.

По данным доклада, около 14% производимого продовольствия в мире теряется на различных этапах: от сбора урожая до поступления готовой продукции в розничную торговлю. Еще 17% продуктов питания портятся или оказываются на помойке в домах потребителей, на фабриках, в магазинах или в местах общественного питания.