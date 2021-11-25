ФАО: три миллиарда человек не могут позволить себе здорового питания

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Около трех миллиардов человек – 40 процентов населения планеты – не могут позволить себе есть здоровую пищу. В таком же положении могут скоро оказаться еще миллиард жителей Земли. Об этом сообщается в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), передает АЗЕРТАДЖ.

«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» – основная ежегодная публикация ФАО. Авторы доклада изучают вопросы, связанные с обеспечением продовольствием, оценивают перспективы развития и предлагают пути улучшения ситуации.

Мировые агропродовольственные системы представляют собой гигантское глобальное предприятие, которое ежегодно производит около 11 миллиардов тонн продуктов и множество непродовольственных товаров, включая 32 миллиона тонн натуральных волокон и 4 миллиарда кубических метров древесины. По оценкам, в 2018 году объем производства сельскохозяйственной продукции составил 3,5 триллиона долларов.

Одно лишь первичное производство обеспечивает около четверти всех рабочих мест в мире, более половины – в странах Африки к югу от Сахары и почти 60 процентов – в странах с низким уровнем дохода. С учетом среднего и конечного сегментов продовольственной цепочки – от хранения и переработки продуктов питания до транспортировки, розничной торговли и потребления – агропродовольственные системы составляют основу экономики многих стран. Даже в Европейском союзе в производстве пищевых продуктов и напитков занято больше людей, чем в любом другом производственном секторе.

По оценкам, в 2020 году от голода страдали около 768 миллионов человек, или 9,9 процента мирового населения, что на 118 миллионов больше по сравнению с 2019 годом и на 153 миллионов – по сравнению с 2015 годом. Мир испытывает острую необходимость производить больше продуктов питания, а сельскохозяйственному производству и другим жизненно важным сегментам агропродовольственных систем угрожают разнообразные потрясения – от засух и наводнений до вооруженных конфликтов и нестабильности цен. Все это усугубляется на фоне более долгосрочных негативных факторов, таких как экономическое неравенство и изменение климата.

Многочисленные факторы риска и нестабильности сильнее всего бьют по самым уязвимым и неблагополучным в плане продовольственной безопасности группы населения, которые в первую очередь сталкиваются с многочисленными потрясениями и стрессами. Даже до пандемии новой коронавирусной инфекции почти 3 миллиарда человек не могли позволить себе здорового питания.

Чтобы прокормить население мира, которое, согласно прогнозам, к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, сельское хозяйство должно будет производить на 40–50 процентов больше продуктов питания, кормов и сырья для биотоплива, чем в 2012 году. Это очень сложная задача, которая может оказать непосильное давление на природные ресурсы Земли.

Необходим переход к более устойчивым сельскому хозяйству и производству продуктов питания. Центральное место в этом плане отводится трем приоритетным задачам: защита природы; восстановление и реабилитация окружающей среды, а также устойчивое управление системами производства продуктов питания. Важную роль играют значительное сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов наряду с повышением эффективности использования ресурсов и торговли, поскольку там, где наблюдается нехватка природных ресурсов, для восполнения внутреннего дефицита может потребоваться импорт.