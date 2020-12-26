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ФБР расследует нарушения в банках Балтии

Фото pexels.com

Министерство юстиции и ФБР расследуют нарушения американских правил по борьбе с отмыванием теневых капиталов, предположительно, допущенные в SEB, Swedbank и Danske Bank, сообщает Reuters со ссылкой на шведское издание Dagens Industri. Банки рискуют огромными штрафами, сообщает rus.lsm.lv.

После публикации статьи в издании Dagens Industri акции всех трех банков упали: акции Swedbank — более чем на 7%, SEB — более чем на 5% и Danske Bank — более чем на 3%, сообщает BNS.

Как пишут зарубежные СМИ, в Швеции получен запрос из США о правовой помощи в расследовании скандала с «прачечными» в странах Балтии, из-за которого Swedbank, Danske и SEB уже были оштрафованы местными властями. Теперь же Министерство юстиции США, ФБР и федеральная полиция, а также федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют возможные случаи мошенничества и нарушения правил борьбы с отмыванием денег в этих банках. Скандал может привести к дальнейшим (и потенциально более высоким) штрафам после того, как каждое кредитное учреждение будет наказано местными регуляторами. 

В рамках расследования еще в ноябре 2019 года стало ясно, что власти США проводят расследование в отношении Swedbank, поскольку банк, возможно, помог нарушить санкции, введенные в отношении России, когда банк позволил российскому олигарху и бывшему министру Михаилу Абызову перевести более 860 миллионов долларов на 70 оффшорных счетов, связанных со Swedbank, сообщает BNS, ссылаясь на зарубежные источники.

Как отмечают зарубежные СМИ, новостью может являться участие именно ФБР в расследовании и то, что среди обвинений в адрес банков фигурирует пункт «мошенничество». 

Штрафы за недостаточный контроль борьбы с отмыванием денег в странах Балтии были огромными, но они могут оказаться мизерными по сравнению с любым наказанием, которое способны назначить банкам власти США. По прогнозу финансово-аналитической компании Kepler Cheuvreux, Swedbank, вероятно, грозит дополнительный штраф в размере 441,84 млн. долларов, а Danske рискует расстаться еще с 3,27 млрд. долларов. 

Как писал Rus.lsm.lv, финансовая инспекция Швеции весной нынешнего года решила сделать Swedbank предупреждение и назначить ему штраф в 360 млн. евро. Согласно выводам инспекции, Swedbank был осведомлен, что через дочерние предприятия в странах Балтии может происходить отмывание денег. Несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов. По предварительной оценке, около трети коммерческих банков Латвии находятся в зоне риска.

Информация СМИ     

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