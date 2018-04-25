Федеральное правительство США намерено отправить штатам 6 миллионов доз вакцины против COVID-19

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По словам представителей здравоохранения США, более 6 миллионов доз вакцины COVID-19 будут выделены штатам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, курирующего распространением вакцины, должны собраться через две недели, чтобы рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на экстренное одобрение потенциальной вакцины, находящейся в совместной разработке компаний Pfizer и BioNTech. Эффективность данной вакцины в клинических испытаниях доказана на 95 процентов.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил в среду, что 6,4 миллиона доз вакцины будут распределены по штатам и территориям в зависимости от численности населения, а не количества людей в группах высокого риска, как было рекомендовано правительственными экспертами в области здравоохранения.