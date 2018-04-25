Федеральное правительство США намерено отправить штатам 6 миллионов доз вакцины против COVID-19

По словам представителей здравоохранения США, более 6 миллионов доз вакцины COVID-19 будут выделены штатам.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, курирующего распространением вакцины, должны собраться через две недели, чтобы рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на экстренное одобрение потенциальной вакцины, находящейся в совместной разработке компаний Pfizer и BioNTech. Эффективность данной вакцины в клинических испытаниях доказана на 95 процентов.
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил в среду, что 6,4 миллиона доз вакцины будут распределены по штатам и территориям в зависимости от численности населения, а не количества людей в группах высокого риска, как было рекомендовано правительственными экспертами в области здравоохранения.
По его словам, после того, как дозы поступят, губернаторы штатов и американских территорий за пределами континентальных США будут решать, как лучше их распределить.
Генерал Густав Перна, который курирует логистические операции администрации Трампа по борьбе с коронавирусом, сказал, что цель состоит в том, чтобы к концу года распределить 40 миллионов доз вакцины.